V Olomouci se otevřela výstava fotografií, které pojí společné téma autismu

Pohled do života lidí s poruchou autistického spektra je výsledkem projektu neziskové organizace Za sklem a Fakulty multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati (FMK UTB). Výstava nese název „Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi“ a lidé ji mohou zhlédnout v Galerii Šantovka, informovali ČTK pořadatelé výstavy. Projekt je putovní, po zastávce v Olomouci by se měl přesunout do dalších regionů.