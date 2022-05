V Galerii Caesar vystavuje slovenská figurální malířka Jana Farmanová

Do prostor galerie se vrací po 16 letech, v roce 2006 zde vystavovala společně se sochařem Martinem Piačkem na společné výstavě s názvem Melanchólia. Současná výstava podle autorky zahrnuje výběr obrazů převážně z posledních dvou let. Její práce budou v Galerii Caesar k vidění do 28. května, řekl dnes ČTK galerista Miroslav Schubert.