Domov pro autisty v Lomnici nad Popelkou začne naplno fungovat od příštího roku

Zařízení je specifické tím, že by klientům mělo co nejvíce připomínat domov, řekl dnes ČTK vedoucí domova Martin Kracík.

„Je to prostředí, kde se střídají tetičky, strejdové, ale je to laskavý prostor, kde se naši klienti budou cítit dobře,“ dodal.

Autismus patří k nejzávažnějším poruchám mentálního vývoje, jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. To je důvod, proč autista dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Různou formou autismu je postižený každý pětistý Čech. Zájem o umístění do domova je značný, příjem žádostí ještě neskončil a už nyní je kolem 20 zájemců. Podle Kracíka nezáleží na tom, v jaké pořadí přihlášky dostanou. „Ale na urgentnosti a vážnosti situace, je tam několik kritérií,“ řekl. V domově budou žít mladí lidé, horní hranice je zatím stanovená na 30 let věku. „Horní hranici určitě budeme měnit postupem času, protože když sem někdo nastoupí, těžko ho můžeme ve 30 posílat pryč,“ dodal Kracík.