Liberec stavěl parkoviště bez stavebního povolení, nyní ho dodatečně získal

Vedení města zahájení prací bez stavebního povolení odůvodňovalo tím, že by jinak letos parkoviště nestihlo rozšířit do míst, kde byla dosud zeleň. Argumentovalo i tím, že mělo souhlasná stanoviska všech dotčených úřadů a jen „zbývalo“ vydat rozhodnutí. V opakovaném řízení stavební úřad výstavbu parkoviště dodatečně povolil. Podle radního rozhodnutí nabylo právní moci, a stavební firma tak může parkoviště dokončit. „To vše by mělo proběhnout co nejdříve, aby mohli místní obyvatelé jeho kapacitu naplno legálně využívat,“ dodal Židek.