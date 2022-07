Liberecký dopravní podnik za renovaci šesti tramvají zaplatí přes 46 milionů

Dopravní podnik předá firmě ke generální opravě postupně tři tramvaje typu T3R.PLF a tři T3R.PV. Práce na jedné tramvaji by měly trvat maximálně osm měsíců, souběžně je možné opravovat až čtyři a všechny by měly být hotové do konce příštího roku. Renovace čeká skříně tramvají, tedy část bez podvozku. Pracovníci obnoví karosérii i interiér včetně kabiny pro řidiče a také část elektro.