Dříve textilní Liberec se na konci prázdnin promění v město křišťálu

Liberecký kraj je oblíbenou turistickou oblastí, tisíce návštěvníků do něj každoročně míří za přírodou a sportem do Jizerských hor, Krkonoš, Českého ráje nebo k Máchovu jezeru. Kraj však má ve světě unikátní postavení ve sklářské a bižuterní výrobě a výrobě šperků, napříč krajem je zhruba 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, živnostníků, muzeí a škol, a právě ty by měly být hlavním turistickým lákadlem. Kraj proto před třemi lety získal od sklářské firmy Preciosa ochranné známky Křišťálové údolí ( Crystal Valley ).

Značku kraj postupně rozvíjí jako turistický produkt, i když plány poněkud zkomplikoval koronavirus. „Přes tři roky pracujeme na Křišťálovém údolí a hledáme, jak do tématu zapojit i Liberec. Jezdí sem nejvíc turistů a je pro nás důležité, aby se s tématem seznámili, třeba i díky tomu u nás zůstali déle a zamířili do sklářských provozů,“ dodala náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Právě to je úkol Týdne Křišťálového údolí, který by se podle ní měl stát novou tradiční akcí na konci léta.