Hejnice chtějí Simonovu vilu přestavět na víceúčelový objekt s knihovnou

Město nyní zároveň usiluje o zařazení vily mezi kulturní památky, žádost podpořili liberečtí památkáři a nyní ji posuzuje ministerstvo kultury. Vilu ve stylu art deco vyprojektoval v roce 1921 pro průmyslníka Emila Simona drážďanský architekt Rudolf Bitzan. Vila je v rozsáhlém lesoparku, západně od silnice vedoucí do Lázní Libverda. Ještě loni v ní byla mateřská škola, po dostavbě nové školky zůstala vila prázdná. „Zastupitelstvo se rozhodlo, že ji nechce prodávat,“ uvedl starosta. Nyní dočasně slouží pro ubytování uprchlíků. „To ale není na to, aby tam někdo bydlel dlouhodobě,“ řekl Demčák. Uprchlíci tam podle něj zůstanou jen do doby, než se budou moci vrátit domů na Ukrajinu, nebo se pro ně nenajde nějaké vhodnější ubytování.

Podle studie by se suterén vily měl v budoucnu upravit na služební byt pro správce objektu a první patro pro potřeby knihovny. V hale by měla mít pracovnice knihovny pult, v bývalé zimní zahradě bude zřejmě čtenářský kout, v bývalé jídelně nejspíš police s knihami a v původní ložnici bude asi umístěn depozitář. Druhé patro by mělo sloužit jako setkávací prostor pro výstavy, přednášky, koncerty či workshopy a v podkroví zřejmě budou tři pokoje pro ubytování v létě. „Říkali jsme si, že bychom je třeba využili pro ubytování hostů Letních slavností. Nebo jak občas jezdí malíři, spisovatelé, skladatelé na letní byt tvořit, tak to nabídnout jim,“ dodal starosta Hejnic.