Jablonec nad Nisou připravuje modernizaci veřejného osvětlení, chce ušetřit

Celkově přijde podle Kouřila obnova veřejného osvětlení ve druhém největším městě v Libereckém kraj na více než 100 milionů korun. „Snahou je urychlit ten proces, abychom vzhledem k vysokým cenám energií dosahovali maximálních úspor co nejrychleji. Pro Jablonec to bude znamenat velký posun dopředu,“ řekl primátorův náměstek. Radnice si nechala zmapovat síť veřejného osvětlení, některé části už prošly v posledních letech obnovou v rámci rekonstrukcí ulic. Nové osvětlení je tak třeba v ulici V Aleji, U Přehrady, Riegrova nebo Generála Mrázka.

Kvůli plánované obnově město už před pěti lety převzalo osvětlení do svého majetku, před tím patřilo městské společnosti Technické služby Jablonec. Bez převzetí by ale radnice nemohla do obnovy investovat ani žádat dotace. Jablonec osvětluje více než 6400 pouličních lamp. Některé sloupy veřejného osvětlení jsou ale starší 50 let, jsou za hranicí životnosti a mohou být i nebezpečné. Podle závěrečného účtu přišel město loni provoz osvětlení na 21 milionů korun, z toho 7,8 milionu zaplatilo za elektřinu. Modernizací osvětlení by tak mohl Jablonec jen na energii ušetřit přes pět milionů korun.