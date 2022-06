Muzeum v Turnově se pochlubí výjimečným betlémem, kterému hrozil zánik

Muzeum kašírovaný papírový a dřevěný malovaný betlém vlastní minimálně 80 let, informací k němu se ale příliš nedochovalo. „Netušíme, jak vypadal. Víme, že ho namaloval Michal Bělohlávek v 70. letech 19. století a že byl malovaný pro kostel sv. Mikuláše tady v Turnově,“ uvedla Jakouběová. V muzeu se nedochoval ani záznam, odkdy ho vlastní. Jen z jednoho textu v novinách z roku 1942 podle Jakouběové vyplývá, že byl v muzeu v té době součástí instalace takzvané světničky kamenáře. Nejpozději o dalších 20 až 30 let ale skončil spolu s ostatními betlémy muzea sesypaný v několika truhlách depozitáře a nebyl zapsán ani do sbírkového fondu.

To se změnilo až po nástupu Jakouběové do muzea roku 1979, kdy ve spolupráci s externími odborníky jednotlivé betlémy roztřídila. „Na rozdíl od ostatních souborů se dal tento identifikovat velice dobře a velice snadno. Je to výjimečná práce. Betlémů, které by malovali školení malíři a takto mistrným způsobem, je skutečně v naší republice velice málo,“ řekla Jakouběová.