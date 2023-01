Jablonecký magistrát žádá veřejnost o fotografie dokumentující 90 let radnice

Funkcionalistická budova postavená podle návrhu libereckého architekta Karla Wintera slaví 90 let od dokončení, zastupitelé tam poprvé zasedli 10. února 1933. K výročí připravuje magistrát několik akcí, jednou z nich by měla být i výstava zachycující život na radnici v průběhu těch 90 let, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Jana Fričová.

„A protože my nemáme ty fotografie, obrazy a dokumenty, tak prosíme veřejnost o pomoc. Pokud lidé doma něco mají, zda by nám to zapůjčili. Snímky mohou zachycovat různé události v okolí radnice i uvnitř budovy – ať už jsou to slavnosti, svatby, sportovní klání či záznamy všedního dne,“ doplnila Fričová. Lidé mohou podle ní kontaktovat kancelář primátora až do konce května, zároveň radnice osloví i potomky původních německých obyvatel, kteří byli po válce z Jablonce odsunuti.

Radnice v Jablonci je významnou stavbou československé meziválečné architektury a je nejvýznamnější a nejznámější Winterovou budovou. Postavili ji na počátku krize během dvou let. Město se kvůli stavbě zadlužilo a na všechno nakonec stejně peníze nebyly. „Město tehdy za stavbu dalo 22 milionů korun. Odhadnout, kolik by to bylo na dnešní peníze, je obtížné, při přepočtu na hrubou mzdu to ale vychází na nějakých 1,1 miliardy korun,“ řekl tajemník Marek Řeháček.

Jablonec v posledních letech investoval desítky milionů korun, aby radnici vrátil do původní podoby z 30. let minulého století. Opravou prošel plášť budovy včetně oken a věže, pracovalo se i v interiérech historické budovy. Nejviditelnější změnu prodělaly zasedací sály, na nichž se pracovalo od roku 2016. „Odstranili jsme novodobé umakartové obložení zakrývající i některé původní, nyní zrestaurované, dřevěné prvky,“ uvedl Řeháček. Chybějící prvky, jako stoly nebo židle, ale také třeba osvětlení, nahradily repliky vyrobené podle původních Winterových návrhů.