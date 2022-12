Jablonecký magistrát rozšíří možnosti bezhotovostní platby. Pořídí 24 terminálů

Přímo na radnici přibydou podle Řeháčka dva terminály v pokladně odborů technického, stavebního a životního prostředí. Pracoviště magistrátu v Komenského ulici získá 19 terminálů, z toho jeden mobilní bude mít živnostenský úřad. Tři terminály dostane městská policie, dva z nich budou mobilní a budou je mít k dispozici policejní hlídky. „Pokud by jich bylo potřeba víc, není to problém, máme tam opci i na další,“ doplnil Řeháček. Řada lidí podle něj ale stále raději platí v hotovosti. „Musíme bezhotovostní platby víc propagovat,“ dodal.

Podle ředitele městské policie Michala Švarce je to generační záležitost. „Když řešíme nějaký přestupek, tak lidé z mladší generace jsou překvapení, že nedokážeme přijmout bezhotovostní platbu, pro starší lidi je naopak často nepředstavitelné, že by pokutu platili bezhotovostně,“ řekl. V současné době policie terminály nemá a zaplatit pokutu kartou, mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami tak není možné. „V současné době buď přijímáme hotovost, nebo vystavujeme bloky na místě s poučením a se složenkou,“ dodal Švarc.

Využívat co nejvíce bezhotovostní platby se musí podle Řeháčka naučit i úředníci, stejně jako používat například elektronickou komunikaci a datové schránky. „Stále je problém v tom, že někteří kolegové to pošlou písemně, což je v rozporu s předpisy, stane se, že datovou schránku člověka nenajdou, nebo to opomenou, ale jsme na to připraveni a už teď komunikujeme s celou řadou subjektů formou datových schránek. Je to pro nás levnější a operativnější,“ dodal Řeháček.