Kvůli bourání mostu byla zcela uzavřena dálnice D10 u Příšovic na Liberecku

Firma most nad dálnicí mezi Příšovicemi a Svijany bourá. Provoz na dálnici spojující Turnov s Prahou by měl být částečně obnoven pro oba směry v neděli od 10:00.

„Celková demolice mostu bude provedena přes noc ze soboty na neděli,“ uvedl Jurman. Na úplnou uzavírku v neděli po 10:00 naváže částečné omezení, které skončí v pondělí časně ráno. Podle Jurmana budou během této doby odvážet suť ze zbouraného mostu. Práce tím ale neskončí. „Po demolici bude zahájena výstavba nového mostu, která bude znamenat částečné omezení dopravy na D10. Provoz bude veden převážně v režimu dvou zúžených jízdních pruhů v každém směru,“ dodal mluvčí firmy. Metrostav by měl nový most postavit do konce letošního roku.