Liberec pro zchátralý zámeček kupce nesehnal, zvažuje využití pro Městské lesy

Zámeček známý i pod názvem Kleinertova vila býval honosným sídlem zasazeným do udržovaného lesoparku, dnes je v dezolátním stavu a dlouhodobě do něj zatéká. Město vlastnilo areál do roku 1999, kdy prodalo zámeček společně s domkem správce a strážní věží na ploše bezmála 500 metrů čtverečních a nechalo si jen okolní pozemky, zhruba tři hektary. Plán několika libereckých lékařů, kteří se zavázali k vybudování moderního sanatoria, ale zkrachoval.

Zpátky získal Liberec zámeček a další budovy před třemi lety, využití ale pro něj neměl, a nabídl ho proto k prodeji. Za polorozpadlý areál situovaný u silnice z Chrastavy do Kryštofova údolí chtěla radnice alespoň 20 milionů korun. „Prodat se nepodařil, už to ani nezkoušíme. Jednali jsme s některými zájemci i napřímo, ale ukázalo se, že to není v tuto chvíli prodejné,“ řekl náměstek primátora pro ekonomiku Zbyněk Karban (ANO).

Nyní proto podle něj město zvažuje, zda by sem nebylo možné přestěhovat Městské lesy, které mají základnu v areálu bývalého lesního divadla v Lidových sadech a kterou budou muset v budoucnu opustit. „Zatím je to ve fázi prověřování, zda by to místo pro naši organizaci bylo vhodné,“ dodal Karban.