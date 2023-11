Liberec prodlouží dobu platnosti základní jízdenky v MHD ze 40 na 60 minut

Ročně si jízdenky v liberecké MHD kupuje zhruba 14 procent cestujících, což představuje více než pět milionů prodaných jízdenek. Prodloužení doby platnosti základní jízdenky i pro pracovní dny primátor zdůvodnil tím, že se za 40 minut nedá stihnout přepravit do některých okrajových částí. „To znamená, bude možno cestovat jednorázově až do Bedřichova. Tam byl trochu časový problém, že třeba z Hanychova se do Bedřichova, to je všechno tarifní zóna Liberec, nedalo za 40 minut stihnout,“ dodal Zámečník.