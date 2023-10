Nový parkovací dům vedle sídla kraje v Liberci začne sloužit po Novém roce

„Parkování ještě řešíme, cena by měla být srovnatelná s cenami v okolí, my to tomu uzpůsobíme. Pro zaměstnance bude cena příznivější, ale nebudou to mít zadarmo,“ doplnil Miklík. Parkovací dům převezme po jeho dokončení do správy Krajská správa silnic Libereckého kraje. Šestipodlažní budova má dva vjezdy a výjezdy, jeden zdola od obchodního centra Forum, druhý z Náchodské ulice ve čtvrtém nadzemním podlaží. K dispozici bude několik nabíjecích stanic pro elektromobily.