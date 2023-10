Parkování na městských parkovištích v Liberci bude stát dvakrát více než teď

„Je to citelné zdražení, to já nezastírám, a byla kolem toho velká politická diskuze. Problém je v tom, že míst k parkování v Liberci je velký nedostatek. A jak jinak to regulovat než cenou,“ řekl Šolc. Od zdražení očekává, že zejména v centru města bude snazší najít místo k parkování. „Je to motivované tím přesvědčit lidi, aby více používali městskou hromadnou dopravu a neparkovali například na celý den svá soukromá auta ve městě,“ dodal.