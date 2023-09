Liberecký kraj připravuje na příští rok opravy silnic a mostů za 1,1 miliardu korun

Už na podzim začne kraj hledat dodavatele pro stavby s nejvyšší prioritou, využít chce příznivé situace na stavebním trhu. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

„V současné době je velký zájem firem o naše zakázky, ceny jsou teď velmi příznivé. U velkoplošných oprav, obecně tam, kde se pokládá asfalt, šetříme až 40 procent z původně plánované ceny. Akce, které mají prioritu jedna a jsou zhruba za půl miliardy korun, už chceme začít soutěžit, abychom měli co nejpříznivější ceny a mohli jsme ty akce rozjet brzy z jara,“ doplnil Sviták. Zásadní jsou podle hejtmanova náměstka zejména mosty, kde byl letos se zakázkami problém.

Rekonstrukce by se tak měly v příštím roce týkat třeba mostů v Jilemnici nebo Volfarticích. V plánu je i rekonstrukce mostu přes Jizeru v Semilech, jehož rekonstrukce měla být už letos do zimy hotová. Ani v opakované soutěži se ale kraji nepodařilo najít dodavatele. Veřejnou soutěž na dodavatele tak bude kraj vypisovat už potřetí, maximální přípustná cena by se ale podle Svitáka měla zvýšit na 95 milionů korun. V původních soutěžích se počítalo s cenou zhruba o 20 milionů nižší.