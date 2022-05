Liberec vypíše zakázky na dvě dlouho očekávané dopravní stavby

Dvojitá křižovatka řízená semafory patří mezi dopravně nejvíce zatížené ve stotisícovém městě, denně přes ní projede přes 10 tisíc aut a její rozšíření je nezbytné. Cesty z ní vedou na průtah, k soudu a dál do centra města, k vlakovému a autobusovému nádraží a do čtvrtí Růžodol a Františkov. Jde i o spojnici využívanou při cestě do průmyslové zóny Jih.

„Je to dlouhodobě problematické dopravní místo, kde dochází k dopravním zácpám,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj). Kapacita křižovatky se proto zvýší, vytvoří se nové chodníky, obnoví se kamerové systémy a semafory. Náklady město odhaduje na 13,5 milionu korun bez daně, čtyřmi miliony na úpravy křižovatky přispějí i dvě firmy, které chtějí ve Františkově stavět byty a průmyslový závod. Zásadní chystanou úpravou je přidání jízdního pruhu v Žitavské ulici, v úseku od tramvajových kolejí pod viaduktem v Hanychovské ulici ke křížení se Švermovou ulicí. Je to jediný úsek v tomto dopravním uzlu, kde je po jednom pruhu ve směru jízdy. Nezřídka se tak stává, že stojící auta blokují provoz na tramvajové trati. Pruh přibude i pro nájezd na průtah z Jungmannovy ulice.

Druhá stavba, modernizace parkoviště v Pastýřské ulici, si vyžádá bez daně podle odhadu města zhruba 32 milionů korun. „Je to první etapa velké infrastrukturální investice do Nové Pastýřské, na kterou naše město čeká už bezmála 30 let,“ uvedl Šolc. Nová Pastýřská bude novou silnicí, která spojí Sokolskou ulici s Tržním náměstí a měla by pomoci odvést část dopravy z horního centra města. Při modernizaci parkoviště dělníci postaví i bezmála stometrovou opěrnou zeď. „Ta do jisté míry ponese zátěž nové komunikace,“ řekl náměstek.