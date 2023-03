Liberec zmodernizuje skatepark. Petici za to podepsalo přes 600 lidí

Výsledná podoba skateparku by podle náměstka měla vzejít i z debaty se zástupci skateboardové komunity. „Strašně rád si vyslechnu jejich připomínky, návrhy toho, jak by to mělo být sestaveno. Přece jenom většinou je to tak, že ten, kdo to může užívat a kdo se tím sportem zabývá, tak asi nejlépe ví, jak by to mělo vypadat. Takže věřím, že najdeme konsensus na uspořádání překážek,“ dodal Židek. Součástí skateparku se podle něj stane i stěna pro díla sprejerů.