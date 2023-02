Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu sdílených kol

O tom, kolik peněz do programu půjde, se zatím diskutuje. V maximální variantě by to mohlo být až pět milionů korun, reálné je ale asi 2,5 milionu, řekl dnes novinářům náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Podpora cykloturistiky patří k prioritám kraje, na podporu přípravy a výstavbu nových tras dává kraj ročně kolem 25 milionů korun.

„Jde o pilotní projekt, ten zájem je veliký. Zájem předběžně projevil Nový Bor, Turnov, Česká Lípa, ale i další města,“ doplnil Sviták. Do budoucna se podle něj počítá s napojením tohoto druhu dopravy na systém veřejné dopravy v kraji. „Aby z vlakových a autobusových terminálů mohli cestující pokračovat dál na kolech,“ dodal Sviták. Prvních 15 minut by mělo být podle Svitáka zdarma, což nutí lidi, aby kola odkládali na určená místa a neodkládali je kamkoli se jim zlíbí, jako je tomu například v Liberci u sdílených elektrokoloběžek.

Podle novoborského starosty Jaromíra Dvořáka (Starostové pro Liberecký kraj) přišli s nápadem na sdílená kola sami obyvatelé města. „Než však takovou službu, která pro město není zadarmo, spustíme, chceme vědět, zda by lidé sdílená kola skutečně uvítali, či nikoliv,“ řekl starosta. Město proto vyhlásilo anketu, obyvatel města se radnice ptá, zda budou mít o novou službu zájem, k jakým účelům by kola využívali a také, kde by měla být umístěna stanoviště. Odpovídat mohou do konce března.