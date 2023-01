Liberecký kraj opraví letos mosty v Janově, Víchové nebo Tatobitech

„Jsem rád, že jsme překlenuli to složité a pro firmy hodně nejisté období, kdy skokově rostly ceny energií a materiálů, teď to vypadá, že se situace stabilizuje,“ doplnil Sviták. I díky tomu teď podle něj bylo možné schválit další akce na rekonstrukce silnic a mostů. „V Janově jsme původně počítali jen s rekonstrukcí mostu, nakonec budeme dělat i navazující silnici,“ dodal. Trendem je podle náměstka spolupráce s obcemi, do společných projektů půjde letos zhruba 100 milionů korun.