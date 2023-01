Liberec chce mít solární panely na deseti budovách

Náměstkyně primátora Šárka Prachařová (ANO) novinářům řekla, že ročně by díky solárním panelům mohlo město uspořit šest milionů korun.

„Doba životnosti panelů je kolem 30 let a podle odborníků návratnost vynaložených prostředků by měla být do pěti let,“ řekla náměstkyně.