Lidé v Semilech zaplatí příští rok za odpad 900 korun, o stokorunu víc než letos

„Náklady na odpad pro město výrazně rostou, v roce 2021 byly reálné náklady na obyvatele 1034 korun a poplatek byl 800 korun, letos a v příštím roce očekáváme reálné náklady 1295 korun na obyvatele. Zásadním způsobem se nám tak rozevírají nůžky mezi tím, co vybereme, a tím, co musíme zaplatit. Když ten systém stojí téměř devět milionů korun, tak by město za současné výše poplatku doplácelo téměř 500 korun na jednoho občana,“ doplnila Mlejnková.