Moskevské a Ruské ulici v České Lípě názvy zůstanou, lidé byli proti změně

„Převažujícími důvody pro ponechání současného názvu v rámci ankety byly komplikace, které to (přejmenování) způsobí obyvatelům a podnikatelům v této ulici a názor, že to nic neřeší,“ uvedl místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa). Proti přejmenování ulic se již dříve vyslovil například opoziční zastupitel Karel Tejnora (ODS), podle nějž by to pro obyvatele a podnikatele v obou ulicích znamenalo výměnu veškerých dokumentů. S přejmenováním nesouhlasili ani dva ze tří členů pracovní skupiny a většina ze zhruba 70 účastníků veřejného projednávání, které se uskutečnilo 20. dubna v Kulturním domě Crystal. Radnice proto podle místostarosty bude respektovat přání obyvatel a názvy ulic měnit nebude.