Nový dopravce nasadí v Jablonci jen nové autobusy, potřebovat bude do 50 řidičů

V případě nedostatku řidičů by si podle ní vypomohli v rámci koncernu. „To znamená, pokud by se nepodařilo získat hned na začátku potřebný počet řidičů, budeme mít připravenou skupinu řidičů, která by tady ze začátku pomohla. Ale naše zkušenosti jsou, že to je jen ze začátku,“ uvedla. Takové problémy měl ČSAD Slaný na Teplicku, kde převzal zajištění linkové autobusové dopravy loni v prosinci. „V Teplicích se to podařilo vyřešit. Teď tam máme deset řidičů nad plánovaným stavem, protože počítáme s tím, že koronavirus nás nemine, že v září přijde,“ dodala.