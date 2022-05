Nový územní plán Liberce narušil plány některých stavebníků, město sbírá podněty

„Stalo se třeba v řadě případů, že některé stavební záměry nedostaly z různých důvodů včas stavební povolení, ale nový územní plán na tom samém pozemku umožňuje stavbu o jiných parametrech, menší stavbu, a ti stavebníci se domáhají, nechť se ten nový územní plán znovu upraví do těch starých parametrů. Ale to bude vždy záležet na rozhodnutí zastupitelstva,“ dodal Zámečník.

Ve dvou případech se podle něj stavebníci domáhají i náhrady škody. O jakou částku jde, primátor sdělit nechtěl. „Ty částky jsou nyní předběžné,“ řekl. V jednom případě jde o výstavbu apartmánu v Horním Hanychově poblíž konečné tramvaje, kdy v novém územní plánu je nižší koeficient zastavitelnosti pozemku, než byl předtím. Ve druhém případě jde o plánovanou výstavbu továrny v průmyslové zóně Jih. „Kde opět stavebník nedostal včas stavební povolení a nová fabrika by měla být menší, než bylo původně zamýšleno,“ řekl Zámečník.

Dalším důvodem ke sbírání podnětů je podle primátora to, že příprava nového územního plánu trvala 15 let a radnice v posledních letech návrhy na změny využití pozemků odmítala s tím, že se jimi bude zabývat až po schválení územního plánu. „Máme představu, že bychom do 30. června tohoto roku sebrali první dávku požadavků. Některé jsme už nabrali před schválením územního plánu, protože jsme dávali přísliby, že se k tomu hned vrátíme,“ dodal Zámečník.