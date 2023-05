Obyvatelům a návštěvníkům Jablonce nad Nisou poslouží od června sdílená kola

„Je to alternativa, kterou chceme lidem nabídnout. Jdeme do toho, ale úplně nevíme, jak se to bude v našem městě chovat, protože častá námitka je, že tady je hodně kopců, a že to lidi nebudou využívat, že by to chtělo elektrokola. Možná mají pravdu, my to ale nemáme čím doložit, nikdo to tady nikdy nezkoušel,“ doplnila Opočenská. Příprava projektu ale podle ní ukázala, že v Jablonci chybí infrastruktura, chybějí stojany na kola.