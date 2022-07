Opona z Turnova vytváří pomyslně kulisu nové výstavě galerie v Liberci

Opona má na délku přes 7,5 metru a na výšku skoro pět metrů, pro výstavu ji do Liberce zapůjčilo turnovské muzeum. „Opona byla namalována k příležitosti slavnostního otevření turnovského městského divadla v roce 1874 a visela tam až do roku 1935, kdy byla nahrazena takovou obyčejnější oponou z červeného plyše,“ řekla dnes ČTK kurátorka turnovského muzea Lenka Laurynová. Dlouhá desetiletí poté nemohl oponu nikdo vidět, svinutá a nevhodně uložená chátrala v depozitáři turnovského muzea. Nyní je ale po restaurátorském zásahu za bezmála milion korun a v budoucnu by se měla navrátit do divadla v Turnově.

Oponu pravděpodobně namaloval pražský malíř divadelních dekorací Josef Macourek. „Je dost možné, že v Turnově ani nemusel osobně pobývat,“ uvedla Laurynová. Podle ní je možné, že se Macourek inspiroval obrazem od turnovského malíře Michala Bělohlávka. „Který máme také ve svých sbírkách a který je nesmírně detailní a tomuto pohledu velmi podobný,“ řekla. Opona je podle ní cenná tím, že jde o čtvrté nejstarší zobrazení Turnova. „Dokumentačně je to velmi cenná záležitost, výtvarně už to to není tak pozoruhodné, ale z té historické hodnoty je to pro nás velmi důležitý dokument,“ uvedla. Zároveň ale nejde o zcela reálný obraz podoby města. „Je to kombinace několika ideálních pohledů na budovy, tak aby ten výsledek byl harmonický,“ dodala.