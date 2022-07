Liberec spustil do zkušebního provozu elektronický portál občana

Lidé budou moci prostřednictvím portálu i elektronicky podávat formuláře nebo platit poplatky za psy či odpady a dostávat budou také upozornění na jejich splatnost. Radnice chce službu postupně rozvíjet. „Liberecký portál tak doplní národní portál, přes který mohou lidé žádat například o výměnu řidičského průkazu nebo o výpis z rejstříku trestů. Městský portál tyto možnosti rozšiřuje o záležitosti spadající do samosprávné působnosti obce a desítky z nich se budou do portálu postupně převádět jako on-line formuláře,“ uvedl pro městský zpravodaj tajemník libereckého magistrátu Martin Čech.

Portál pro město vytváří jeho společnost Liberecká IS. "Dotaci jsme na to žádnou nedostali a platbu za portál rozložíme do pravidelných ročních plateb, které stejně za IT služby platíme Liberecké IS, “ dodal Šolc.