Podle studie by na pěti sídlištích v Liberci mohla přibýt třetina míst k parkování

Podle něj ale budou muset u každého zvolit jiné řešení, univerzální neexistuje. „Každé sídliště je jinak uspořádané, má jinou uliční síť, má jinou urbanistickou stopu, to jak je postavené,“ dodal.

Pilotní studie byla vytvořená pro sídliště Doubí, Gagarinova a Staré Rochlice v Rochlici a sídliště Kašparova a Jeřmanická ve Vesci. Na nich je k dispozici 1200 parkovacích míst, podle studie by jich mohlo být o 450 více. Volná místa hledali autoři studie ve spolupráci s místními obyvateli. Podle Janďourka se obyvatelé shodují v tom, že další parkoviště nechtějí na úkor zeleně. „Na všech sídlištích platí jednoznačné pravidlo, místa a řešení hledat na zbytkových plochách a nezasahovat do velkých zelených ploch, odpočinkových, relaxačních ploch,“ dodal architekt. Jeho kancelář bude nyní připravovat pro řešení navržená ve studii projektové dokumentace, reálně by mohla místa k parkování přibýt nejdřív v příštím roce.