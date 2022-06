Poháry na víno a šampaňské v muzeu v Jablonci symbolizují evropské země

Expozici připravilo muzeum na počest českého předsednictví EU ve spolupráci s Křišťálovým údolím ( Crystal Valley ), což je projekt Libereckého kraje na podporu cestovního ruchu a místních sklářských a bižuterních firem. Podle Nového ale koncept výstavy nevznikl nijak nuceně. „Že by si Liberecký kraj něco objednal u muzea, aby jim kurátoval cosi pro předsednictví. Ta věc vznikla spontánně,“ řekl Nový. Návrhy nápojových sklenic inspirovaných jednotlivými státy Evropy mu začala posílat Burešová už v roce 2020. „A mně přišlo škoda, aby to skončilo jen na papíře,“ dodal kurátor.

Na projektu se kromě muzea a kraje podílelo i sedm význačných výrobců ručního skla z Libereckého kraje. Skláři vytvořili 27 dvojic nápojového skla, vždy pohár na víno a šampaňské. Do skla se podle Nového pokoušeli přenést to, co je pro jednotlivé země Evropy podle Burešové typické. „Takže například pro Finsko jezera a myslím, že ze skleničky je to názorně vidět. Pro Francii tady máme tradici, takže tvar, na který se díváme, je hezky renesanční a spojený s červenou barvou, která pro Francii je také typická. Klasické je Irsko se čtyřlístky. Moc hezký je Kypr, inspirace vínem, jejich specifickou odrůdou, a takto bychom mohli pokračovat,“ popsal Nový některé číše.