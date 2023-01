Práce na prodloužení tramvajové trati v Jablonci by mohly začít v roce 2025

Po odečtení dotací by se tak mělo město Jablonec na stavbě podílet zhruba 60 až 70 miliony korun, řekl dnes ČTK jablonecký primátor Miloš Vele (ODS). O prodloužení trati z dnešní konečné v Tyršových sadech o zhruba 800 metrů na připravovaný dopravní terminál v Kamenné ulici se jedná přes deset let.

„Vytyčili jsme si cíl, že bychom chtěli mít do začátku prázdnin hotovou projektovou dokumentaci, která by mohla jít k územnímu řízení a stavebnímu řízení a ten rok, kdy bychom chtěli začít stavět, jsme si stanovili na rok 2025,“ doplnil Vele. Jednání o případném podílu na investici nabídl i kraj, hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) považuje prodloužení trati do centra Jablonce za zásadní z pohledu fungování meziměstské dopravy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Tramvajová trať spojuje Liberec s Jabloncem od roku 1955, do roku 1972 jezdila v Jablonci do centra. V 60. letech ale v Jablonci převládl názor, že je tento typ dopravy přežitkem. Radnice dokonce prosazovala zrušení meziměstské linky. Díky Liberci ale zůstala dvanáctikilometrová trať zachována a dnes ročně přepraví téměř milion lidí. Trať dnes končí u Tyršových sadů. Liberecký kraj dnes na zajištění spojení přispívá 25 miliony korun ročně.

Od července 2021 do Jablonce tramvaje nejezdí, důvodem je modernizace posledních zhruba pěti kilometrů trati. Tramvaje teď končí ve Vratislavicích nad Nisou, dál musí lidé náhradními autobusy. Stavba je rozdělená do čtyř úseků a práce na nich pokračují souběžně. Zakázku na dva úseky získalo sdružení firem Chládek a Tintěra a Metrostav DIZ a další dvě části rekonstruují firmy stavební skupiny SWIETELSKY. Rekonstrukce by měla skončit do 30. června a přijde včetně DPH zhruba na tři čtvrtě miliardy korun.