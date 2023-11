Pro běžkaře v Jizerských horách upraví tratě, sezonu zahájí skiareál Ještěd

V Jizerských horách leží od 30 do 50 centimetrů sněhu. „Díky dohodě s Lesy ČR na čtvrtek upravíme zhruba 70 až 80 kilometrů základních tras,“ řekl dnes ČTK ředitel Jizerské o. p. s. Martin Kunc, která má úprava Jizerské magistrály na starost. Půjde o základní trasy pro běžkaře z Bedřichova, od Jizerky i Mariánskohorské boudy.

Upravené jsou ale v Libereckém kraji i další úseky pro běžkaře, o něž se nestará Jizerská o. p. s. Například v Jizerských horách to je okolo rozhledny Štěpánka, vyrazit se dá i do Lužických hor či Krkonoš, třeba na Benecko. „Je to pro skalní příznivce, skútrem jsou upravené hlavní trasy,“ uvedla Petra Pravečková ze Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí. Skiareál na Benecku s lanovkou plánuje zahájení sezony na příští víkend.