Průjezd po D10 u Příšovic na Liberecku bude o víkendu omezený kvůli stavbě mostu

Doprava na dálnici vedoucí z Turnova na Prahu je u Příšovic omezená již od 19. července. Průjezd je sice zachovaný ve dvou jízdních pruzích v každém směru, v oblasti mostu jsou ale pruhy zúžené. Na víkend přibude další omezení. V sobotu mezi 16:00 a 22:00 bude uzavřen jízdní pás směrem na Turnov. „Objízdná trasa povede po souběžné větvi D10-1 nad mostem,“ uvedl Trdla. Přes noc pak budou stavaři přemisťovat jeřáb a další techniku a ve směru na Prahu bude dálnice uzavřená v neděli od 6:00 do 11:00. Objízdná trasa povede po souběžné silnici třetí třídy 27911.

Rekonstrukci mostu nad D10, který je součástí krajské silnice druhé třídy 279, zadal Liberecký kraj ve formě design & build (projektuj a postav). „To v praxi znamená, že stavební firma bude pružně a rychle reagovat na případné změny zadávacích požadavků. Zatím jsme spokojeni,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Stavební práce podle něj pokračují podle plánu. Zakázku získal Metrostav, který má na realizaci 480 dní. Práce zahájila firma letos na konci května demolicí starého mostu nad dálnicí. Nový most by měl být hotový do konce letošního roku. V příštím roce pak Metrostav bude pokračovat rekonstrukcí mostu v nedalekých Svijanech.