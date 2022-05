Rekonstrukce bývalé pojišťovny v České Lípě se komplikuje, město nemá dodavatele

Zůstal tak jediný dodavatel - společnost BREX s cenou téměř 88 milionů korun včetně DPH. Firma ale s odkazem na situaci na stavebním trhu odmítla podepsat smlouvu, soutěž tak musí město zopakovat. Radnice původně předpokládala, že rekonstrukci bude možné zahájit už letos. „Nastartovala to pandemie covidu a dorazila to válka na Ukrajině, zhotovitelé nedokáží předjímat, kam vyrostou ceny některých materiálů,“ doplnila starostka Jitka Volfová (ANO). Není to podle ní jen o cenách, ale dodavatelé se také obávají, že kvůli problémům s dodávkami nebudou schopni dodržet termíny ve smlouvě.

Budova, kterou postavili v 90. letech pro Českou pojišťovnu, je už osm let prázdná a chátrá. Město ji v dubnu 2019 koupilo za 18 milionů korun od soukromého vlastníka, který byl v úpadku. Do budovy chce radnice sestěhovat pracovníky z několika městských budov, což přinese značné úspory. „Přesunout by se tam měla pracoviště osobních dokladů, řidičských průkazů, registr vozidel, oddělení přestupků, odbor dopravy, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, interní audit a živnostenský úřad,“ doplnil místostarosta Martin Brož (ANO).

Radnice při pořízení objektu odhadovala, že na nutné úpravy bude stačit do deseti milionů korun, nakonec bude stavba potřebovat zásadní obnovu, která bude podle odhadu projektantů stát desetkrát víc. Důvodem jsou rozsáhlejší úpravy, ale také kompletní zateplení budovy včetně výměny oken, v budoucnu by to mělo o 60 procent snížit náklady na energie. Projekt například počítá i s využitím solárních panelů a vybudováním retenční nádrže na dešťovou vodu.