Rybáři se připravují na výlov přehrady v Liberci. Vodní dílo čeká rekonstrukce

Výlov bude podle Skalského velmi náročný. „Je otázka, jak to bude vypadat, až to ještě povypustíme, podle potápěčů je tam několik metrů bahna. My do toho bahna samozřejmě nemůžeme poslat lidi, budeme muset použít lodičky, lana, sítě. Naštěstí ta přehrada není tak velká. Není tam ani žádný sjezd ke dnu nádrže, takže i veškerou rybu, kterou se podaří chytit v nádrži, budeme muset ve vaničkách ručně vyvážet ven,“ doplnil Skalský.

Výlov je naplánovaný na dva dny, rybáři by ho ale rádi ukončili ještě v sobotu. „My doufáme, že tam ryb bude co nejméně. I pro nás je důležité, když to lovíme, aby to bylo co nejrychleji, aby ryby byly co nejméně ve stresu a nezůstávaly v blátě, i to je pro kondici té ryby velice důležité,“ dodal Skalský. Rybáři proto také apelují na případné návštěvníky, aby neblokovali auty přístupové cesty k přehradě, kudy budou rybáři ryby odvážet.