Správa železnic připravuje modernizaci trati z Liberce na hranici s Polskem

Součástí stavby je nové zabezpečovací zařízení a příprava na jednotný celoevropský zabezpečovací systém ETCS, který by měl na trati fungovat od roku 2033. V Liberci vznikne nové regionální dispečerské pracoviště, ze kterého bude možné celou trať ovládat. Také stanice v Hrádku nad Nisou a Chrastavě čeká modernizace, přibudou nová ostrovní nástupiště, podchody a výtahy. Stanice budou plně bezbariérové, nádraží a jeho okolí projdou celkovou kultivací.

První vlak vyjel na železniční trať z Liberce přes Hrádek do německé Žitavy 1. prosince 1859, trať byla součástí Jiho-severoněmecké spojovací dráhy, která měla zajistit rychlou cestu z Německa přes Česko na jih do Vídně. Postavena byla jako jednokolejná, plány na její rozšíření o druhou kolej se nikdy nerealizovaly. Až do konce druhé světové války vedla trať jen českým a německým územím, po roce 1945 se ale malý úsek na východ od Lužické Nisy stal majetkem Polska.