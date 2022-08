Studenti liberecké univerzity představí svou práci na Paris Design Week 2022

Liberecká univerzita oslaví příští rok 70 let svého založení, dnes má zhruba 6600 studentů zapsaných na sedmi fakultách. Textilní fakulta je po strojní druhou nejstarší, vznikla v roce 1960. „Pro nás bude tato přehlídka součástí oslav a připomenutí 30 let práce v oboru designu textilu a oděvu, zároveň je to letos 20 let od doby, co jsme rozšířili nabídku studia o zaměření sklo a šperk,“ řekl vedoucí výtvarník Svatoslav Krotký.