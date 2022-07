Turnov odhadované náklady na výstavbu knihovny zvýšil skoro o polovinu

Jde o přepočet na současné ceny ve stavebnictví navýšený o 25 procent. Je to odhad, o kolik by mohly ceny stoupnout, než město začne v soutěži hledat firmu, jež knihovnu postaví. „Když to půjde dobře, tak vypíšeme výběrové řízení v roce 2023. A dostali jsme se na částku 136 milionů korun včetně DPH,“ uvedl starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok).