Po změně v Turnově sice více třídí odpad, náklady ale kvůli dražší naftě stouply

„Výrazně stoupla ceny nafty, takže když to porovnáváme, tak nám sice ceny za likvidaci komunálního odpadu klesly, ale zase nám stoupla cena za dopravu,“ uvedla místostarostka Jana Svobodová (býv. ANO). Podle ní proto budou zjišťovat, zda by nebylo možné ušetřit za dopravu tím, že by se upravily svozové trasy. „Zda nedokážeme nějak jinak efektivněji svážet,“ dodala místostarostka.

Ročně dosud čtrnáctitisícové město na odpadové hospodářství vynakládalo do 16 milionů korun, kvůli dražší naftě je nárůst jen za první polovinu roku zhruba o půl milionu korun. I tak ale změnu systému považuje Svobodová za přínosnou. „Když by zůstal původní, tak se domnívám, že by to bylo ještě dražší,“ řekla.

Systém sběru a svozu komunálního odpadu Turnov změnil na sklonku minulého roku. K třídění má obyvatele čtvrtého největšího města v Libereckém kraji motivovat to, že interval svozu směsného odpadu od rodinných domů a menších bytových domů radnice prodloužila z týdne na 14 dnů. Zároveň jim ale radnice zadarmo nabídla nádoby na tříděný odpad. Objednaly si je přes tři čtvrtiny domácností žijících v rodinných a menších bytových domech. „Zapůjčeno bylo 1328 popelnic na bioodpad, 1380 na papír a 1594 na plasty,“ uvedla místostarostka.