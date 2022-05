Turnov zřejmě i letos bude pokračovat v úpravě sídliště u nádraží, získal dotaci

Podle něj půjde o poslední etapu revitalizace sídliště z 60. let minulého století, kde je v 15 panelových domech zhruba 800 bytů. Původně jako poslední etapu město označovalo loni provedenou rekonstrukci prostor u nákupního centra a zchátralé plochy takzvaného bazénku, kde přibyla nová fontána. Loni vynaložených sedm milionů korun ale nestačilo na úpravy celého prostranství. V osmé etapě budou řemeslníci pracovat mezi parkovací místy pro handicapované a dětským hřištěm. V plánu města je rozšířit chodníky, přidat lavičky i upravit zeleň. „Měl by to být veřejný prostor, který naváže na prostor vodotrysků,“ dodal starosta.