Turnov zvažuje nákup dalšího pozemku na Koňském trhu, musel by si vzít úvěr

Radnice vypsala poptávkové řízení u bank na úvěr ve výši 45 milionů korun. „Úvěr si chceme vzít na deset let s pevnou úrokovou sazbou. Rádi bychom ho směřovali k investičním akcím v Turnově a tím bychom si rádi uvolnili peníze z rozpočtu města Turnova na nákup areálu Keri na Koňském trhu,“ řekl starosta patnáctitisícového města Tomáš Hocke (Nezávislý blok). O vzetí úvěru a koupi průmyslového areálu by podle něj měli zastupitelé města rozhodovat zřejmě na konci června.

S firmou Keri jsou podle starosty na podmínkách předběžně domluveni. „Chtějí nájemní smlouvu na sedm let, aby tam mohli ještě sedm let být. Je to velmi podobný model jako u pily,“ uvedl starosta. Areál pily na Koňském trhu radnice koupila před dvěma lety s tím, že její provoz tam bude moci zůstat do září 2025. Za 8704 metrů čtverečních zaplatilo město 35 milionů korun, na což si vzalo také úvěr. Celkové závazky města aktuálně převyšují 98 milionů korun, všechny úvěry by měl mít Turnov splacené nejpozději do konce roku 2028. Vzetí dalšího úvěru je podle starosty v možnostech Turnova, který v posledních letech hospodaří ročně s více než 400 miliony korun.