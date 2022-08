U Máchova jezera bude taneční open air festival. Má největší stage v historii

Hlavní hvězdou dnešního programu bude nizozemský DJ a producent Afrojack, v sobotu by vrcholem programu mělo být vystoupení berlínského producenta Paula Kalkbrennera. Podle organizátorů se dají vstupenky stále zakoupit.

V plném rozsahu se festival Mácháč koná po třech letech, předchozí dva ročníky ovlivnila koronavirová pandemie. „Každý festival, který přečkal dvouleté covidové období, je svým způsobem ve zvláštní situaci. Nám se však podařilo vše ustát a navíc jsme letos investovali větší prostředky nejen do programu, ale postavili jsme k 20. výročí i největší stage v historii festivalu. Zároveň se nám podařilo dodržet závazek ohledně obratu festivalu více k ekologii, aby dopady na okolí byly co nejmenší,“ uvedl pro ČTK za pořadatele Petr Tajčman. Diváci budou moci odpady třídit do speciálních barevných košů a letos poprvé se budou používat i zálohované vratné kelímky.