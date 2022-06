Ulice v Liberci pod Hokejkou budou jednosměrné. Přibude míst k parkování

Přeznačení ulic by měli pracovníci libereckých technických služeb v části sídlišť Ruprechtice a Nové Pavlovice provést o letních prázdninách, radnice za to zaplatí přes milion korun. Mimo jiné budou muset technické služby odstranit skoro 120 dopravních značek.

Pomoci by mělo i rozšíření parkoviště u Hokejky, které je na prostranství vedle Hlávkovy ulice. Jeho kapacita by měla stoupnout o 100 na 153 míst. Práce za více než pět milionů korun na jeho rozšíření začaly letos na jaře. Jak ale opozice před několika týdny upozornila, město v té době nemělo ještě vydané stavební povolení. Šolc zahájení stavby před ukončením řízení u stavebního úřadu zdůvodnil tím, že by jinak letos parkoviště nestihli rozšířit do míst, kde byla dosud zeleň. Práce jsou nyní pozastavené a radnice čeká na vydání stavebního povolení. Šolc předpokládá, že ho dostanou v průběhu června.