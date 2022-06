Liberecký kraj vypíše konkurz na ředitele zoo a botanické zahrady

Přihlásit se mohou i současní ředitelé obou zahrad. Noví, či staronoví ředitelé by měli nastoupit od 1. ledna 2023, řekl dnes novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Stejně jako v případě konkurzů na ředitele krajských škol či jiných příspěvkových organizací získají smlouvu na šest let. Uchazeči se mohou hlásit do konce srpna.

„My jsme už loni při vyjednávání o převzetí botanické a zoologické zahrady jako kraj avizovali, že výběrové řízení v nějakém čase připravíme s tím, že v letošním roce bude ještě čas na dokončení převodu obou organizací. Obě organizace jsou hodně odborné a myslím, že právě odbornost by měla rozhodnout o výběru. Přestože to zákon nevyžaduje, tak máme nastavené šestileté funkční období, aby ti ředitelé v pravidelném intervalu museli obhajovat svou práci a možná aby sami museli zrekapitulovat, co se jim povedlo, a co ne, a kam chtějí směřovat,“ doplnil hejtman.