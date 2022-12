V centru Jablonce testují navigační systém s červenými korálky v dlažbě

Trasa vede od Domu Scheybalových v historickém jádru města, pěší zónou Komenského ulicí až k budově nové radnice. Po cestě je do dlažby zasazeno 120 červených korálků. „Jednak je to nezpochybnitelný symbol Jablonce jako města skla a bižuterie a zároveň máme vyzkoušené, že jakmile si jich všimnou děti, spolehlivě je zaujmou a s radostí je následují až do cíle. Takže pro rodiny je to určitě příjemné zpestření jejich procházky. Navíc si mohou na začátku trasy vyzvednout v turistickém infocentru takzvaný quest - naučně-zábavnou hledačku, a po cestě odpovídat na otázky. Odměna na konci je pak nemine,“ řekl Vobořil.