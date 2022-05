V Jablonci mohou lidé na sídlištích třídit bioodpad do komunitních kompostérů

V Jablonci nad Nisou mohou nově lidé na sídlištích třídit bioodpad, na sedmi místech přistavila radnice komunitní kompostéry. Aby do nich lidé odkládali jen to, co tam patří, budou zamčené a každý bude mít svého správce.