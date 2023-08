V Liberci na náměstí si lidé mohou vyzkoušet broušení, foukání a tvarování skla

Sklářské dílny vedou dobrovolníci, ale také odborníci ve svých oborech, a přestože je v Liberci od pondělí nevlídno a deštivo, o dílny je velký zájem. K překvapení organizátorů si práci se sklem zkoušejí nejen děti, ale také dospělí. Za pořadatele to ČTK řekla Lucie Fürstová.

Na 80 let starých sklářských brusech pracuje s dětmi Aleš Zvěřina, brusič a umělecký designér z Nového Boru. Do malých sklíček vybrušuje s dětmi obrázky. Velikost používaného kotouče určuje, jak hluboká a široká bude rýha ve skle. „Snažíme se tady ukázat broušení nejen moderní, ale i klasické, které je samozřejmě také důležité, protože nás živí. Ale moderní design je takové to gró, které já ctím a snažím se ho prezentovat, jak mám čas,“ řekl sklářský výtvarník.