Západočeská univerzita připravila na 8. září vědecké hrátky a kouzla pro žáky, studenty i veřejnost

Žáci i studenti si vyzkoušejí trenažér studentské formule, i to, jak je ovlivní akustická stimulace pomocí frekvenčních ladiček. Poznají, co umí speciální tenké vrstvy a termokamera jim ukáže okem neviditelné tepelné jevy. Na náměstí bude také sanitka, kde si mohou vyzkoušet resuscitaci i defibrilátor a seznámí se s českým inovativním testem, jímž se vyšetřují poruchy paměti v počáteční fázi. Tradičně tam budou expozice zaměřené na historii a archeologii s originálními artefakty starými tisíce let i replikami pravěkých nástrojů, zbraní i hudebních pomůcek. Atraktivní jsou vždy chemické a fyzikální experimenty i matematické úkoly. Do světa chemických reakcí mohou zájemci vstoupit i na fakultě pedagogické v nedaleké Veleslavínově ulici 4, z kapacitních důvodů je nutné se zaregistrovat, uvedla mluvčí.