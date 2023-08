České dráhy 9. září otevřou veřejnosti vršovické depo a vypraví parní vlaky

„Vypravíme celkem čtyři parní vlaky. Historická souprava v čele s parní lokomotivou 434.2186 Čtyřkolák pojede po okružní trase z Vršovic přes Smíchov do Radotína a přes Branický most zpět do Vršovic,“ řekl ředitel Oblastního centra obchodu Střed Českých drah Jakub Goliáš.

Okružní jízda parní lokomotivou bude stát 180 korun, snížené jízdné pro děti od šesti do 18 let a držitele průkazů ZTP a jejich průvodce bude 90 korun. Děti do šesti let cestují zdarma bez místa k sezení. Polookružní jízda a jízda historickými tramvajemi a autobusy jsou zdarma.